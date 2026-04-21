情報提供を呼びかけながらチラシを配布する小田原署の太田署長（左）＝２１日午前８時ごろ、ＪＲ湯河原駅前

神奈川県湯河原町宮下で２０１５年４月、住宅の焼け跡から住人の女性＝当時（６６）＝が遺体で発見された殺人・放火事件は、２１日で発生から１１年となった。県警は同日、事件の情報を知っているとみられる人物が映った新たな防犯カメラ映像を公開するとともに、ＪＲ湯河原駅前で情報提供を呼びかけるチラシを配布。真相究明を目指しているが、捜査は難航している。

新たに公開された防犯カメラ映像は２種類。この人物が手提げ袋を左手に持ち、湯河原駅前のロータリー付近を歩く姿を映している。映像の公開について捜査幹部は「（発生から年月がたって）新たな情報の件数も少なくなってきている。映像を公開することで、あらためて事件への関心を高められれば」と話している。

事件は１５年４月２１日午前６時ごろ、女性宅から出火し発覚した。女性の遺体は額に包丁が刺さった状態で、焼け跡の寝室部分で発見。複数の切り傷や刺し傷、鈍器で殴られた跡などがあった。死亡推定時刻は午前５時ごろで、死因は脳挫滅。殺害後に放火されたとみられている。

小田原署捜査本部はこれまで、延べ３万８千人余りの捜査員を投入し、現場周辺で約１万２千人から話を聞くなどしたが、容疑者の特定につながる有力な情報は得られていない。