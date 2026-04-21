ドル円１５９．２０近辺、ユーロドル１．１７６５近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は159.20近辺、ユーロドル1.1765近辺などいずれもドル高圏にとどまっている。トランプ米大統領の最新の発言によると一時停戦期限は現地時間22日だという。現時点ではイラン代表団は協議が行われるパキスタンには出発していないと報じられている。米国とイランの姿勢が食い違っており、為替市場は有事のドル買い圧力が優勢になっている。このあとは、トランプ発言が注目される。



USD/JPY 159.19 EUR/USD 1.1765

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