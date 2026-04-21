クマの冬眠明けの季節となり、その目撃が相次いでいます。岩手県で行方不明者を捜索していた警察官がクマに襲われケガをしました。現場近くからは遺体も発見されています。

■「巣みたいな穴…そこに行方不明者の足らしきもの」

岩手県紫波町、山あいの現場に警察官や消防隊員らが駆けつけ、ものものしい雰囲気に包まれていました。

警察や町などによりますと、21日午前10時ごろ、行方不明になっていた人を捜索していた50代の男性警察官がクマに襲われケガをしました。警察官は顔や腕などをかまれ、病院に運ばれましたが搬送時、意識はあったということです。

地元住民「巣みたいな穴があって、そこに行方不明者の足らしきものが見えたので、確認しようとしたのかな。そしたら（クマが）でてきて（警察官が）かまれたという話」

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現場では、午前9時ごろから警察や猟友会などが行方不明者の捜索にあたっていて、クマはその場にいた猟友会によって駆除されたということです。その後、現場では1人の遺体が見つかっていて、警察が身元の確認を進めています。

■町ではクマ警戒情報をHPなどで提供

地元住民によりますと、今回、警察官がクマに襲われた周辺はクマがよく出没するエリアだといいます。

地元住民「（Q.この辺りクマは出る？）出ます。3〜4年前に、この家のおばあちゃんがやられて、実際うちでも小屋とか被害は出ている」

紫波町によりますと昨年度、町内で確認されたクマの出没は343件。今年度も、20日時点で5件の目撃情報があります。町ではクマへの警戒情報をホームページなどで町民に提供。「例年、4月ごろになると冬眠から目を覚ましたクマが一斉に動き始めます」などと警戒を呼びかけています。