◇MLBドジャース12-3ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ドジャースは5本塁打が飛び出すなど12得点で快勝。13連戦の最初のカードとなるロッキーズとの4連戦は2勝2敗で終えました。

1番DHに入った大谷翔平選手は、初回の打席で相手の失策により出塁。今季22試合目にして初盗塁を記録します。第2打席で安打を放ち、昨季から52試合連続出塁に記録を更新。また敬遠を含む2つの四球を記録しました。チームはマックス・マンシー選手やダルトン・ラッシング選手が1試合2本のアーチで一発攻勢。12得点で大勝となり、チームは13連戦の中、最初のカードを終えて2勝2敗です。

この間、大谷選手は4試合連続安打。18日のカード初戦では菅野智之投手と対戦。試合前に雪がつもるコンディションの中、菅野投手から2安打を記録しました。4戦目の試合前には、菅野投手のもとへ向かい深々としたお辞儀で挨拶。談笑する様子もあり、その後、ブルペンで投球練習を行いました。

また20日はエンゼルス時代の2022年に同僚だったマイケル・ロレンゼン投手からタイムリー二塁打を記録。ロレンゼン投手とはその試合前に談笑する様子があり、旧交を温める様子もありました。

ドジャースは22日から敵地オラクル・パークでジャイアンツと3連戦を予定。初戦は山本由伸投手、第2戦は大谷投手の登板が予定されています。