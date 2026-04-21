ロケ先で「愛想悪い」とクレームも…“不機嫌態度”を暴露された37歳人気芸人、相方とガチ喧嘩！

4月20日（月）の『くりぃむナンタラ』では、人気コンビ・さや香がコンビの“闇”をさらけ出す激しい喧嘩を繰り広げた。

【映像】青森の人も怖がってた…さや香・新山が相方・石井の“素行”を告発

この日は、芸人たちが相方に抱えるリアルなわだかまりをテーマに、喧嘩コントを披露する新企画「全日本喧嘩選手権!!」を実施。彼らの本音と怒号が飛び交う波乱の展開となった。

優勝候補として登場したさや香の2人は、楽屋に入るなり、テーブルの端と端に腰掛け、さっそく不穏な空気を漂わせた。距離を置いて座るその姿から、彼らの不仲ぶりがひしひしと伝わってくる。

まず口火を切ったのは新山だ。「番組終わる時とかに、お前1人でお菓子とか持っていくやんか。あれやめてくれへん」と、スタッフへの勝手な差し入れを問題視。差し入れを出すなら連名で出すべきと主張した。

「連名にするなら一言相談してほしい」と石井が返すと、新山は「仲悪いんやから言わんよ」とピシャリ。両者の意見が真っ向からぶつかり合う。

さらに、新山は普段の石井の態度についても不満があるようで、「『青空レストラン』で青森に行った時、青森の人たちがロケ中俺の周りに寄ってきて、『なんか相方さん愛想悪いですね』って言ってきたよ」と衝撃の事実を暴露した。

「あんな村の人たちが、東京から来た人を怖がってた」「お前頑なすぎるねん！もっと気遣いしろよ！」と、日頃の不満を爆発させる。

極めつけは、新山が過去に大阪でカットされたボケを、東京の現場で石井がパクっているという告発だ。

「相方のボケ、パクってたで！ 気を付けや！」とガチ注意する新山に、「パクってるなんて意識ないよ！」と反論する石井。メイク中でもお構いなしに繰り広げられる2人の喧嘩に、別室でモニタリングしていた上田晋也たちも笑いが止まらない。

しかし、いくら番組の企画とはいえ、普段から抱えるリアルな不満を吐き出すうちに、互いへの怒りが増していったのか。挑戦を終えた新山は、「ちゃんとムカついている」と語り、石井に至っては、「ワナワナ震えてますけど」と有田哲平に指摘されるほど怒りをあらわに。

審査員の渋谷凪咲も「石井さんがリアルに表情が悪かった」と苦笑いし、スタジオは笑いに包まれた。