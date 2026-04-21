千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

4月19日（日）の同番組では、女性芸人が占いの結果に対し“引き締まった”攻防戦を繰り広げる場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、リンダカラー∞のりなぴっぴがタロットで悩める芸能人を占う企画「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」を放送。相談者としてカーネーションの吉田結衣が登場した。

「36歳（※収録当時）なんですけど、結婚したいなと思っておりまして」と切実な婚期の悩みを打ち明ける吉田。しかし、りなぴっぴがタロットカードを展開すると、「現在も未来も望みが実現しない」「結婚は今はできなそうな感じ」と無慈悲な鑑定結果が下されてしまう。

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「（それぞれ）こんなに違う柄なのに？」と食い下がる吉田に対し、りなぴっぴが占い本を読みながら「あまりにも焦りすぎています。そのせいであまりうまくいっていない」と伝えると、吉田は「ちょっと本見せて」と詰め寄り、スタジオにヒリつく空気が漂う。

その後、りなぴっぴお気に入りの“ネコタロット”で吉田と相性の良い男性を占うと、「目隠しされたネコが木に縛り付けられ、周囲を剣に囲まれている」という衝撃的なカードが飛び出すことに。

りなぴっぴがこのカードから吉田の“運命の相手”を読み解くと、思わず吉田も「どこに行けばいるんですか？」と声を上げる占い結果となっていた。