本日の日経平均株価は、イランと米国との停戦協議進展への期待から半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比524円高の5万9349円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は18社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、中国市場などで想定上回り26年3月期業績は計画上振れで着地したツガミ <6101> [東証Ｐ]、ゴールドマン・サックス証券が目標株価を3500円→4000円に引き上げたアンリツ <6754> [東証Ｐ]など。また、ツガミ、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <6777> [東証Ｓ]の2社は3日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙

<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器

<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業

<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品



<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品

<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品

<6101> ツガミ 東Ｐ 機械

<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械

<6327> 北川精機 東Ｓ 機械



<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器

<6653> 正興電 東Ｐ 電気機器

<6754> アンリツ 東Ｐ 電気機器

<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器

<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器



<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器

<6961> エンプラス 東Ｐ 電気機器

<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業



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