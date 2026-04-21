ロシア南部クラスノダール地方の黒海沿岸で油膜が相次いで見つかり、環境汚染の懸念が出ている。

ロシアはウクライナの無人機による攻撃で石油ターミナルや船舶が損傷し、石油製品が流出した可能性があると主張している。

同地方当局は２０日、港湾都市トゥアプセから約２・４キロ・メートルの海域で油膜が確認されたと発表した。１６日にウクライナの無人機攻撃を受け、海上の石油ターミナルが損傷したという。

ウクライナは２０日にもトゥアプセの製油所に攻撃を加え、石油タンクなどが炎上した。製油所周辺では同日、油分を含んだすすが降った模様だ。

同当局は１１日、トゥアプセ西方のアナパの沖合１１キロ・メートルで油膜を確認し、海岸では油にまみれた鳥が見つかったと公表していた。

英ＢＢＣロシア語版は、アナパ沖の油膜について、規模などから３００〜３５０トンの石油製品が流出しているとの見方を伝えた。沈没したタンカーからの流出やタンカー同士で積み替える際に漏れ出した可能性があるとしている。

ウクライナは石油高騰を背景としたロシアの収入増を抑制するため、製油所などへの攻撃を続けている。