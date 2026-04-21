Googleがデバイスの背面を光らせる「Pixel Glow」というハードウェア機能や、Pixelブランドの「ラップトップ（ノートPC）」を開発している可能性が、Android 17やAndroid Canary（実験的な早期アクセス版）の解析から判明したと報じられています。

米9to5Googleによれば、Android 17ベータ4やそれ以前のコードから「Pixel Glow」「orbit」「light_animations」といった名称の機能が見つかったとのことです。これは「デバイスを伏せた状態にしたとき、背面の控えめな光と色を使って重要なアクティビティを知らせる」ものと説明されています。

たとえば、お気に入りの連絡先から電話がかかってきた際、背面のライトが光って通知するような仕組みです。なお、既存のフラッシュ通知（通知や着信のたびにカメラLEDや画面を点滅させる機能）が有効な場合は、そちらが優先されるようです。

さらに、会話中や「Gemini（Googleの生成AI）とやり取りしている」ときにもこの機能は有効になります。これは「視覚的なフィードバックを用いたハンズフリー操作」を実現する方法とされており、Geminiが音声を聞き取っている状態や、応答の生成中など、対話のステータスを光で知らせるといった使い方が想定されます。

また、設定画面には「光に敏感なユーザーはPixel Glowを注意して使用してください」との一文があり、視覚過敏への配慮もなされているようです。背面が光るギミックといえばNothing Phoneシリーズが想起されますが、それよりも落ち着いた仕組みになることが予想されます。

具体的な搭載デバイスについては明記されていませんが、次期Pixel 11シリーズ、あるいは将来のPixel製品において、背面に何らかのライトが搭載される可能性がありそうです。

これらに加えて、Android 17ベータのコード内には、Pixel Glow機能が「ラップトップ」デバイスでも利用可能であることを示す記述や、ラップトップ向けのライトコントロール用アイコンが含まれているとのことです。このことから、GoogleがPixelブランドのノートPCを示唆しているのではないか、という見方が強まっています。

かつてGoogleはPixelbookやPixelbook GoといったノートPCを展開していましたが、それらの後継モデルが改めて登場することになるのか、今後の続報が期待されます。

Source: 9to5Google

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