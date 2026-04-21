4月20日、インフルエンサーの希空が自身のInstagramを更新し、沖縄・川平湾で撮影した水着姿を公開した。透明度の高い海を背景にした投稿は瞬く間に拡散され、そのナチュラルなスタイルに注目が集まっている。

希空はタレント・杉浦太陽と辻希美の長女として知られ、2024年11月26日にYouTubeやInstagramを開設し、本格的にインフルエンサー活動をスタートさせた。現在はYouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」の運営に加え、「東京ガールズコレクション」への出演など活動の幅を広げている。

「希空さんは、19日に《幻の島行ってきた》と白いビキニ姿を披露。20日には《川平湾で初のサバニ乗ったんだー》と黒のビキニ姿を披露しました。清楚さと大人びた雰囲気を対比させる構成となっており、インフルエンサーとしての感性の鋭さがうかがえます。白い肌を際立たせる色選びやロケーションも相まって、完成度の高いビジュアルとなっています」（芸能ジャーナリスト）

さらに、フォロワーの間ではその体型にも注目が集まっている。極端な細さを求める風潮が一部で残るなか、希空の自然体のスタイルは《理想すぎる》と評価されているようだ。

「若年層を中心に、健康的な体型や“ナチュラル志向”への関心は高まりつつあります。希空さんのように無理のない体型を維持しながら魅力を発信する姿は、多くの共感を集めやすいでしょう。芸能人の2世タレントは、親の知名度ゆえに厳しい目を向けられることも少なくありませんが、希空さんは安定したイメージを保っている印象です」（前出・芸能ジャーナリスト）

もともとインフルエンサーを志して活動を始めた希空は、メイクやお菓子作りなどの発信にも力を入れている。自身の見せ方を理解し、それを戦略的に発信できている点は、今後の成長にも大きく影響するとみられる。

「希空さんは2025年1月1日に公開された宣材写真の撮影の裏側を収めたYouTube動画で、ダイエットに励みながらも思うように結果が出ないことを率直に明かしていました。体づくりに真剣に向き合っている様子がうかがえます。モデルとしてランウェイを歩く機会もあり、日々努力を重ねているのでしょう。近年はダイエットをめぐる情報も多様化しており、安易な手法があふれるなかで、希空さんのように身近に感じられるインフルエンサーが健康的な体づくりを発信すれば、一定の影響力が期待できそうです」（前出・芸能ジャーナリスト）

一人の表現者として支持を広げる希空。次代を担うインフルエンサーとして、その動向から目が離せない。