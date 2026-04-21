2人のジャーナリストが、同じ事件をめぐって“真逆”の見解を示し、波紋が広がっている。

「池上彰氏と元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、くしくも4月20日放送のテレビ朝日系の番組で、京都府南丹市の男児遺体遺棄事件の報道のあり方について言及したのです」（政治記者）

まずは『大下容子ワイド！スクランブル』に出演した池上氏だ。

「番組では、遺体が遺棄されたとみられる公衆トイレ周辺を独自取材し、トイレ内部の詳細な図解や近隣住民の証言、元警視庁警部補による分析などを紹介していました。

そこで山崎弘喜アナから『池上さんはここまでの報道をどのように見てますか？』と聞かれた池上氏は、『こういうことだったのか、あるいは警察がこうやって捜査してきたのってことがよく分かる』と一定の評価。

ただ続けて、『見ている側からするともういいんじゃないんですか、この話』と、やや辟易した様子で報道の打ち止めを求めたのです。『容疑者が捕まって、容疑者が事件について認めているんですから、もう、これ以上扱わない方がいいんじゃないかなと、すみません私はそう思いましたけどね』とコメントしました」（同前）

これにスタジオは一瞬トーンダウンし、大下容子アナは「そういう方も多くいらっしゃいます」と沈痛な表情を浮かべながらも、別のコメンテーターに話を振った。

これに対して同日に真反対の意見を展開したのが、玉川氏だ。

「同日の『羽鳥慎一モーニングショー』で、『事件報道自体に社会的意義があるというのが僕の結論なんですね』と前置きし、理由として『事件には社会の在り方が表れる』『今、我々が生きてる社会がどういう社会なのかを我々がメディアを通じて知るということは非常に必要なこと』と強調。

さらに『メディアも含めて国民がこういうことを チェックすることが捜査が公正に行われることにつながる』と、報道継続の意義を訴えていたのです」（同前）

Xでは

《犯人見つかったからもういいよ》

《なんで京都の事件だけ、こんなに詳しくいつまでも報道されるんだろう》

など“行き過ぎた報道”への疑問の声が上がる一方、事件の背景や検証を求める意見も根強い。この分断について、全国紙記者はこう分析する。

「池上氏の発言は“過熱する報道疲れ”に寄り添ったもので、逮捕までで一区切りだと感じる視聴者も多い。一方で玉川氏は、悲劇を生んだ背景や構造に光を当てることこそ報道の役割だと捉えている。同じジャーナリストでも、どこに軸足を置くか次第で見解が割れるということです」

“伝えすぎ”か、“まだ足りない”のか。いずれにせよ報道内容の質が第一であるのは言うまでもない。