◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２１日・長野）

中日・石伊が先制打を放った。０―０の４回２死満塁。巨人・則本の１４６キロの内角直球を引っ張った。左前の先制打に、「追い込まれていたので、なんとかしようと必死だった。まずは、先制できてよかった」と安どの表情を浮かべた。

日本生命からプロ入りした昨季は８５試合に出場。大野や涌井ら、先輩投手陣を必死にリードするも、打率は２割２分１厘にとどまった。だが、正捕手として期待される２年目の開幕戦では４安打を放ち、課題だった打撃で好スタートを切った。３試合で先発マスクをかぶり、柳、高橋宏らを好リードしたが、帯状疱疹（ほうしん）で、１日に出場選手登録を抹消。耳が聞こえにくいなどの症状がありながらも、「自分ができることを」とリハビリ期間中も、休日返上で打撃マシンと向き合った。

１４日に１軍復帰すると、そこから出場５試合連続安打をマーク。試合前時点で打率３割５分７厘（２８打数７安打）と地道な努力が実を結んでいる。この日は、１号２ランを放った１９日の阪神戦（甲子園）に続いての２番起用となった。８試合で３度目の複数安打で、同期入団の金丸を援護。頼もしさが増す扇の要が、バットでもチームに勢いをもたらす。