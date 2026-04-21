こういうのが一番使える♡【しまむら】1枚でも羽織りでも使える！「一軍シャツ」

日差しが暖かくなり、ワードローブに薄手のトップスを並べたい時期になりました。コスパを重視したいけれどオシャレ欲もしっかり満たしたいしたい！ という人におすすめなのが、1枚でも羽織りでも使えるシャツ。そこで今回は、【しまむら】から登場しているシーズンムード満点なシアーシャツをご紹介。いつものカジュアルコーデをスタイリッシュに寄せ、きれいめスタイルにも馴染みやすいシャツは、春の一軍になってくれるかも。

コーデに甘さをひとさじ添えるフリルシャツ

【しまむら】「フリルシアーシャツ」\1,969（税込）

「シンプルな白シャツだとなんだか地味見え……」という人には、1枚でムードが出やすいフリルシャツがおすすめ。胸元にあしらわれたボリューミーなフリルが、コーデに華やぎを添えてくれます。ふんわりとしたスリーブもこなれ感を後押し。ほんのりと素肌が透ける素材で、ヘルシーな色っぽさをまとえそうです。チノパンと合わせた爽やかなワンツーのほか、Tシャツやタンクトップのアクセントとして羽織るのも◎

シンプルコーデに表情を与えるシボ感シャツ

【しまむら】「ワッシャーシアーシャツ」\1,639（税込）

スタイリングしやすいベーシックなレギュラーカラーながら、ナチュラルな雰囲気のワッシャー加工により、きちんとしすぎない親近感も備えた一着。涼しげなシアー素材が、コーデに春の雰囲気を呼び込んでくれそうです。裾の後ろが長くヒップまわりをすっぽり覆ってくれるので、さりげなく体型カバーも期待できる優れもの。サッと羽織ってコーデを整えるだけでなく、肩掛けや腰巻きにしてスタイリングにアレンジを加えるのもおすすめ。

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writer：Emika.M