DIYした自宅が“ホテルみたい”と話題・ヒロシ、大自然の中でアウトドアを満喫「アマゾンのジャングルかな？」など様々な反響
自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題となっているお笑いタレントのヒロシ（54）が、大自然の中でアウトドアを満喫する様子を公開し、さまざまな反響が寄せられている。
これまでも所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開してきたヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントが寄せられ、話題になった。
また、YouTubeチャンネルではソロキャンプを楽しむ様子も発信。テントの設営や食事作りなど、アウトドアを満喫する姿も披露している。
大自然の中でアウトドアを満喫
20日に更新したInstagramでは、大自然の中で撮影された写真や動画を公開。ぜいたくなひと時を過ごすヒロシに「アマゾンのジャングルかな？」「疲れもとれますね」「パイナップルとぶどうが気になります！」などさまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）