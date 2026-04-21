自宅のDIYや「ひとりキャンプ」が話題となっているお笑いタレントのヒロシ（54）が、大自然の中でアウトドアを満喫する様子を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“ホテルみたい”な自宅やアウトドアを満喫する様子

これまでも所ジョージの「世田谷ベース」をモデルにした部屋や、リゾート地をイメージした自作のベランダなど、アレンジした自宅の様子をInstagramで公開してきたヒロシ。「オシャレなカフェのよう」「ホテルみたいです」「秘密基地感がカッコいいです」などのコメントが寄せられ、話題になった。

また、YouTubeチャンネルではソロキャンプを楽しむ様子も発信。テントの設営や食事作りなど、アウトドアを満喫する姿も披露している。

大自然の中でアウトドアを満喫

20日に更新したInstagramでは、大自然の中で撮影された写真や動画を公開。ぜいたくなひと時を過ごすヒロシに「アマゾンのジャングルかな？」「疲れもとれますね」「パイナップルとぶどうが気になります！」などさまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）