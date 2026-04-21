4月20日、青森県で震度5強を観測する地震があり、県内でも新潟市や長岡市などで震度3を観測しました。



そんな県内で広く観測されたのが「長周期地震動」と呼ばれる揺れです。



どのような揺れなのでしょうか？



20日に発生した三陸沖を震源とする地震。



青森県で最大震度5強、岩手県で震度5弱を観測し、一時、津波警報も発表されました。



県内でも新潟市中央区や長岡市、新発田市などで震度3を観測。





一部の交通機関に影響が出たものの、県内での地震による被害は確認されていません。

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新潟市中央区にある朱鷺メッセ。31階建ての最上階にある展望台でも揺れを感じました。



＜展望台スタッフ＞

「引き出しがあるんですけど、これが全部開いてしまうような感じで物が落ちたりはしなかったんですけど、ミシミシと音がするような非常に大きな揺れでした」





展望台があるのは地上125m。地上で感じる揺れとはまた違った揺れを感じたといいます。



＜展望台スタッフ＞

「横に揺れるような、私は体が前後に揺れるような揺れで、すごく長く続いた揺れでした」



今回の地震……新潟市の広い範囲で観測されたのが、「長周期地震動」です。





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2011年の東日本大震災直後の東京・日本テレビの30階。ロッカーが左右に大きく動いています。



高層ビルを大きく揺らす原因となったのが「長周期地震動」です。



地震が起きると様々な周期を持った揺れが発生します。



「長周期地震動」とは規模の大きな地震が起きた時に高層ビルや橋など高さや長さを持つ構造物を長く・大きく揺らす揺れです。



気象庁では行動の困難さや被害の程度を元に揺れの大きさを4つの階級に区分しています。



このうち緊急地震速報の発表対象となるのが階級3と4が予想される地域。



階級3では立っていることが困難な状態、階級4になると立っていることが難しくはわなければ動けないほどの状態です。



20日の地震では新潟市の広い範囲で「長周期地震動・階級2」を観測。



物につかまらないと歩くことが難しく棚にある本や食器が落ちることがあるということです。



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長周期地震動による揺れは遠くまで伝わりやすく、震源地からおよそ400キロ離れた新潟の高層ビルでも大きく揺れました。



＜展望台スタッフ＞

「ビルの最上階ということもあってかけっこうよこにぐらぐら揺れるような揺れを感じました‥‥‥怖いと思いました、なかなか体験しない揺れだったので」



気象庁は今回の地震で、巨大地震が発生する可能性が相対的に高まったとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しています。

