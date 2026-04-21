「審判がバルサを優遇しているという嘘を構築しようとしている」再選決定のバルセロナ会長が語るメッシ退団、ネグレイラ事件、マドリーとの関係【現地発インタビュー】
ジョアン・ラポルタは、来たる７月１日から再びバルセロナのトップに立つことになる。バルセロナのディアゴナル通りにある自身の弁護士事務所でエル・パイスのインタビューに応じた彼は、達成したことへの自信を見せる一方で、自らを直感的だと評する人々には疑念を抱いている。
「私は努力家で熟考するタイプでもある。物事を準備し、計画を立てるのだ」と彼は語る。そして、周囲を友人で固めているという批判に対し、こう反論した。
「私がクラブに到着した時、組織は乱れ、損失が出ていた。クラブを救うために結束すべき時だったのだ。バルサを救うために1億2500万ユーロの保証を背負える人間など、ほとんどいなかったはずだ」
怒りよりも確信に満ちた口調で彼は強調する。リラックスして親しみやすく、冗談を交えながらも物怖じする様子はまるでない。意気揚々としているのも無理はない。去る３月15日、彼は68.8％という圧倒的な得票率で会長選挙に勝利したのだ。
―――◆―――◆―――
――７月１日までの移行期間はいかがですか？ 毎日ラファ・ユステに電話しているのですか？
「彼は生涯の友人だ。私の結婚式の付添人も務めてくれた。今は暫定会長と次期会長という関係だが、昔から毎日電話し合っている仲だよ。待機期間中の現在は、あらゆる情報を吸い上げている段階だ。特に予算の執行状況がどうなっているかに関心がある」
――将来、メッシの退団を後悔することがあると思いますか？
「すべきことをしたまでだ。彼には残ってほしかったが、経済的な理由で叶わなかった。我々は決断を下さなければならなかったのだ」
――ラ・バングアルディア紙でシャビが言っていた、「もしレオが戻っていたら、彼はあなたよりも大きな権力を持っていただろう」という言葉はどういう意味でしょうか？
「決断が下されるたびに、そうした物語がでっち上げられるものだ。私が会長だった間の中心選手たちとの関係は、常に非常に良好だった。少なくとも、私はとても心地よく感じていたよ。すべてが悪い形で終わる必要はない。選手が去る時は非常に困難なものだが、時が経てば、良い瞬間を思い出し、その人物と再会することになる」
――銅像やオマージュ（記念試合）によって、メッシとの再会が可能になりますか？
「彼は時代を象徴する選手だ。クバラやクライフがそうだったようにね。銅像も記念試合も用意されるべきだ。バルサは彼の家なのだから。未来、そして現在の関係は、レオが望むように、そしてバルサが望むようになるだろう。いつか再び、お互いの利益が一致する時が来るはずだ」
――はっきりしないのですが、ある時はそのように言い、別の時は違うことを言っています。バルサ史上最高は誰ですか、クライフですかメッシですか？
「我々の世代にとって、ヨハンは脳裏に刻み込まれた存在だ。子供の頃、フットボールを知った時の指標はヨハンだった。彼は芸術そのものだった。エル・パイスには、それを完璧に定義するラモン・ベサがいるじゃないか。ヨハンは我々のメンタリティを変えた。勝利との関係だけでなく、フットボールの見方そのものを変えたのだ。それは革命であり、子供にとって革命は大きな刺激になるものだ。そして不屈の反逆者たちは指標となる。だが、レオもまた芸術そのものだ。結果において、得点王として、パサーとして、無敵といっていい存在だ。すべてを持っている」
――メッシの退団は、あなたが遺していくことになるレガシーの中でしこりとして残るのではないですか？
「それは一生背負っていくものだ。同時に、レオをトップチームに引き上げた時の会長が私だったとも考えたい。そして長年、私が会長を務めている間、彼は世界最高の選手だった。その後、決断を下さなければならず、それは正しかったと思っている。結果がそれを物語っている。クラブの経済を回復させることができたし、世代交代と並行しながら、競争力のあるチームを作ることができた。レオはキャリアの終盤にあり、新しいチームを作る必要があったのだ。レオの助けを借りながら新しいチームを作りたかったか？ 言わずもがなだ。それは試みたが、叶わなかった」
「私は努力家で熟考するタイプでもある。物事を準備し、計画を立てるのだ」と彼は語る。そして、周囲を友人で固めているという批判に対し、こう反論した。
怒りよりも確信に満ちた口調で彼は強調する。リラックスして親しみやすく、冗談を交えながらも物怖じする様子はまるでない。意気揚々としているのも無理はない。去る３月15日、彼は68.8％という圧倒的な得票率で会長選挙に勝利したのだ。
―――◆―――◆―――
――７月１日までの移行期間はいかがですか？ 毎日ラファ・ユステに電話しているのですか？
「彼は生涯の友人だ。私の結婚式の付添人も務めてくれた。今は暫定会長と次期会長という関係だが、昔から毎日電話し合っている仲だよ。待機期間中の現在は、あらゆる情報を吸い上げている段階だ。特に予算の執行状況がどうなっているかに関心がある」
――将来、メッシの退団を後悔することがあると思いますか？
「すべきことをしたまでだ。彼には残ってほしかったが、経済的な理由で叶わなかった。我々は決断を下さなければならなかったのだ」
――ラ・バングアルディア紙でシャビが言っていた、「もしレオが戻っていたら、彼はあなたよりも大きな権力を持っていただろう」という言葉はどういう意味でしょうか？
「決断が下されるたびに、そうした物語がでっち上げられるものだ。私が会長だった間の中心選手たちとの関係は、常に非常に良好だった。少なくとも、私はとても心地よく感じていたよ。すべてが悪い形で終わる必要はない。選手が去る時は非常に困難なものだが、時が経てば、良い瞬間を思い出し、その人物と再会することになる」
――銅像やオマージュ（記念試合）によって、メッシとの再会が可能になりますか？
「彼は時代を象徴する選手だ。クバラやクライフがそうだったようにね。銅像も記念試合も用意されるべきだ。バルサは彼の家なのだから。未来、そして現在の関係は、レオが望むように、そしてバルサが望むようになるだろう。いつか再び、お互いの利益が一致する時が来るはずだ」
――はっきりしないのですが、ある時はそのように言い、別の時は違うことを言っています。バルサ史上最高は誰ですか、クライフですかメッシですか？
「我々の世代にとって、ヨハンは脳裏に刻み込まれた存在だ。子供の頃、フットボールを知った時の指標はヨハンだった。彼は芸術そのものだった。エル・パイスには、それを完璧に定義するラモン・ベサがいるじゃないか。ヨハンは我々のメンタリティを変えた。勝利との関係だけでなく、フットボールの見方そのものを変えたのだ。それは革命であり、子供にとって革命は大きな刺激になるものだ。そして不屈の反逆者たちは指標となる。だが、レオもまた芸術そのものだ。結果において、得点王として、パサーとして、無敵といっていい存在だ。すべてを持っている」
――メッシの退団は、あなたが遺していくことになるレガシーの中でしこりとして残るのではないですか？
「それは一生背負っていくものだ。同時に、レオをトップチームに引き上げた時の会長が私だったとも考えたい。そして長年、私が会長を務めている間、彼は世界最高の選手だった。その後、決断を下さなければならず、それは正しかったと思っている。結果がそれを物語っている。クラブの経済を回復させることができたし、世代交代と並行しながら、競争力のあるチームを作ることができた。レオはキャリアの終盤にあり、新しいチームを作る必要があったのだ。レオの助けを借りながら新しいチームを作りたかったか？ 言わずもがなだ。それは試みたが、叶わなかった」