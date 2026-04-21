国民年金6万5000円では毎年20万円の赤字「生活保護も考える」65歳一人暮らしの現実
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった青森県在住65歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：65歳・男性
居住地：青森県
家族構成：1人暮らし
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：自営業
リタイア前の年収：不明
現在の預貯金：500万円
リスク資産：なし
ひと月当たりの現在の収入「年金6万5000円」に対し、月の生活費は「10万円くらい」かかるため「毎年20万円ほどの赤字」とのこと。
年金生活に入って「貯金はできていません。前は自営業で国民年金のみなので非常に少ないです。今後どうしたらいいか考えています」と切実な不安を語ります。
一方できついと感じる支出は、「病院にかかっているので医療費ですね。そのために貯金を切り崩しています。介護保険料も以前より高くなりました。どうしたらいいか……」と頭を抱えます。
また物価高による負担も常々感じているそうで、「生活に影響が出ている。光熱費も食料も全部上がるし厳しいです。医療費が無料になるなら生活保護を受けることも考えています」としろもさん。
このままではいずれ生活が立ち行かなくなるため「何か仕事はないか考えています」と記述があります。
最後に、年金生活について「今の若い人たちは先のことだと思い、深く考えていないかと思いますが、ユーチューブやテレビなど見て（情報を収集して）真剣に先の事を考えてほしいです」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：しろも
年齢・性別：65歳・男性
居住地：青森県
家族構成：1人暮らし
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：自営業
リタイア前の年収：不明
現在の預貯金：500万円
リスク資産：なし
「年20万円ほど貯金を取り崩している」年金生活で貯金ができているか、の問いに「想定より貯金できていない。むしろ貯金を取り崩している」と回答したしろもさん。
ひと月当たりの現在の収入「年金6万5000円」に対し、月の生活費は「10万円くらい」かかるため「毎年20万円ほどの赤字」とのこと。
年金生活に入って「貯金はできていません。前は自営業で国民年金のみなので非常に少ないです。今後どうしたらいいか考えています」と切実な不安を語ります。
「医療費が無料になるなら生活保護を受けようか」日々の食事は「赤字なので当然ですが、働いている時よりは質素」にしていて、食費には思ったよりもお金がかからないとのこと。
一方できついと感じる支出は、「病院にかかっているので医療費ですね。そのために貯金を切り崩しています。介護保険料も以前より高くなりました。どうしたらいいか……」と頭を抱えます。
また物価高による負担も常々感じているそうで、「生活に影響が出ている。光熱費も食料も全部上がるし厳しいです。医療費が無料になるなら生活保護を受けることも考えています」としろもさん。
このままではいずれ生活が立ち行かなくなるため「何か仕事はないか考えています」と記述があります。
「若いうちから老後のことを真剣に考えてほしい」普段の暮らしについて伺うと、「田舎なので不便です。買い物は車ですね。病院も車で行っています。大変です」と回答。
最後に、年金生活について「今の若い人たちは先のことだと思い、深く考えていないかと思いますが、ユーチューブやテレビなど見て（情報を収集して）真剣に先の事を考えてほしいです」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)