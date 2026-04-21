『ラヴ上等』鈴木ユリア、重大発表に反響！ 「なに路線？笑」「どんだけ活躍してくださるんですか！」
タレントの鈴木ユリアさんは4月21日、自身のInstagramを更新。「重大発表」に「なに路線？笑」「どんだけ活躍してくださるんですか！」といった反響が寄せられています。
【写真】『ラヴ上等』鈴木ユリアが「重大発表」
ファンからは「おめでとうございますー！」「ヤベェだろ!!」「え！？！？！どんだけ活躍してくださるんですか！」「なに路線？笑」「デビュー曲楽しみです」「ビジュ最高すぎ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】『ラヴ上等』鈴木ユリアが「重大発表」
「デビューさせて頂くことになりました」鈴木さんは「重大発表」「私、鈴木ユリアは6月17日、『瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜』でエイベックスよりデビューさせて頂くことになりました」と投稿。タンクトップとミニスカートを着用した色っぽいアーティスト写真も公開しています。歌手として新たな一面を見せてくれそうです。
『ラヴ上等』出演でブレイク鈴木さんは、恋愛リアリティー番組『ラヴ上等』（Netflix）への出演をきっかけにブレイク。20日の投稿では、バラエティー番組『踊る！ さんま御殿!!』（日本テレビ系）へ出演することを報告していました。マルチに活躍する鈴木さんから、今後も目が離せません。
(文:堀井 ユウ)