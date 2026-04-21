「今度、一緒に〇〇行かない？」“憧れの彼”と連絡先を交換♡ しかし、職場とのギャップに戸惑う【恐怖の行動】にパニック...！ ？
読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！インターン先で出会った憧れの男性と、ついに連絡先を交換した主人公。順調なスタートに思えたものの、その後のやり取りは思わぬ方向へ進んでいきーー。
憧れの彼とついに連絡先を交換！
インターン先に、密かに憧れている男性がいました。やさしくて仕事もできる、まさに理想の人です。
ある日、会社の打ち上げで彼と話すチャンスがありました。運よく隣の席になり、会話も弾み、ついに連絡先を交換。
ずっと気になっていた彼と繋がれたことがうれしくて、私はすっかり舞い上がっていました。
これから少しずつ距離を縮められるかもしれない――そんな期待でいっぱいでした。
いきなりすぎるデートお誘い
帰り道、さっそく彼からメッセージが届きました。ドキドキしながら開くと、そこには予想外の一文が。
「今度、一緒にテーマパーク行かない？」
まだほとんど話したこともないのに、いきなり丸一日デートのお誘い。あまりの急展開に、「距離感がおかしい…」と一気に冷静になってしまいました。
しかし、数分後、青ざめる主人公に、さらなる恐怖が襲い掛かります…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部