◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、阪神競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念・Ｇ１の優先出走権）＝４月２１日、栗東トレセン

期待馬が、ようやく開花した。ベラジオボンド（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は坂路を６３秒２―１５秒４で調整。パワフルな脚さばきで好調を感じる。黒野助手は「心身ともに、充実期なのかなと思います」と笑顔だった。今年に入って２戦２勝、前走の六甲Ｓも好位からしっかりと抜け出して勝ち切った。

２３年１２月の新馬戦を勝ち、その後３戦続けて重賞に挑戦した。当時から期待は大きかった。「ハミの受け方も改善して、走りのバランスも良くなってきています」。５歳を迎え、ようやく本格化。ブリンカーをしているように、集中力に課題があり、勝つときも着差の付かないタイプだが、「強い相手と戦う方が、能力を出せると思います」と同助手は分析する。

４戦３勝、３着１回という数字が示す通り、現状ではマイルがベスト。「体もボリュームがありますし、自分からスタスタ歩くようになってメンタルも集中しています」。心身が研ぎ澄まされた今なら、Ｇ２でも好勝負になりそうだ。