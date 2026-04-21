経済大省の責任と役割を議論 中国経済円卓会議
【新華社北京4月21日】中国で経済大省（経済規模の大きい省）が大役を担うことは、責任であるだけでなく、発展のニーズでもある。また、現在の全国経済の安定基盤を支える要であるだけでなく、今後の5年間を主導し、長期的な発展をけん引する戦略選択でもある。
習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記は2025年の全国両会（全国人民代表大会と中国人民政治協商会議全国委員会の会議）で、経済大省は大役を担わなければならないと強調し、経済大省が確実に把握すべき注力点について深く説明した。今年の全国両会では、さらに経済大省に対し「新たな状況の研究、新たな問題の解決に力を注ぎ、経験を導き出す」よう求めた。
新華社が20日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」の最新回（第31回）では、国家発展改革委員会マクロ経済研究院の劉志成（りゅう・しせい）研究員、中国電子情報産業発展研究院（賽迪研究院＝CCID）党委員会の劉文強（りゅう・ぶんきょう）書記、広東省発展改革研究院の呉祖艶（ご・そえん）院長を招き、第15次5カ年規画（2026〜30年）の最初の年に経済大省が担うべき役割、果たすべき行動について議論し、実践と探求から得た経験と成果を分析、解説した。