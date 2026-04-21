女優の綾瀬はるか（41）が20日放送された日本テレビ系「世界まる見え!テレビ特捜部」（後8・00）に出演し、学生の頃に交通事故に遭った経験を明かした。

交通事故を危機一髪で逃れた映像が流された後、MCの岩田絵里奈アナウンサーから「これは危なかったという、危機一髪体験はありますか？」と聞かれた綾瀬は自転車に乗って、「同じような経験をしたことがあって。私は危機一髪ぶつかっちゃったんですけど」と答えた。だが、MCのタレントの所ジョージから「ぶつかっちゃった場合は危機一髪って言わないから」と突っ込まれると「あ、そうか」と言い、共演者から笑いが上がった。

俳優の藤木直人が「何にぶつかったの？」と聞くと「車に」と答え、「学生の頃に、友達と約束していて。朝、遅刻する！って、もの凄い飛ばしてグンって曲がったら、凄いスピードで車が来ていて。ぶつかってボンネットに乗っかって10メートルぐらい飛ばされたんです」と説明した。

共演者から驚きの声が上がったが綾瀬は「でもああいう時って、恥ずかしいからか、スクッと立って“すいません”って言っているんですけど、なんか自転車もグニャグニャでローファーも片方見つからなくて…」と振り返った。

所から「恥ずかしいから“大丈夫です、大丈夫です”って言ったの？」と聞かれると「そう」とうなずき、「でも“死んだかと思った”って車の運転手さんは」と語った。さらに「ローファーは探したけど出てこなかった」と言うと、お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介から「ローファーはどうでも別にええのよ！買い替えればええから」と突っ込まれ、苦笑していた。