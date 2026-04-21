【父は偉い！タオパンパ】なぜか妻の尻に敷かれる生活に…！納得いかな〜い＜第13話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第13話 俺が選んだ結末は……
【編集部コメント】
マサトさん、意外にも素直に謝りましたね。まぁその素直さがマサトさんの最大の魅力なのかもしれません。素直すぎるゆえに、「お父さん」というだけでもてはやされるのだと、刷り込みのような思い込みを信じ続けていたのでしょう。これからは「お父さんだぞ！」とふんぞり返る態度を取るのではなくて、家族に寄り添うお父さんの姿をヒナタちゃんに見せてあげてくださいね。って、あれ？ まだ納得できてないんですね……（呆）。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第13話 俺が選んだ結末は……
【編集部コメント】
マサトさん、意外にも素直に謝りましたね。まぁその素直さがマサトさんの最大の魅力なのかもしれません。素直すぎるゆえに、「お父さん」というだけでもてはやされるのだと、刷り込みのような思い込みを信じ続けていたのでしょう。これからは「お父さんだぞ！」とふんぞり返る態度を取るのではなくて、家族に寄り添うお父さんの姿をヒナタちゃんに見せてあげてくださいね。って、あれ？ まだ納得できてないんですね……（呆）。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび