＜ママ友に怒られた＞子どもが3人いる専業主婦。旦那に育児を手伝ってほしいと思うのは甘えなの？
子どもが生まれると、旦那さんと2人で育てていくことになります。でも普段旦那さんは仕事が忙しく、家事や育児はママがメインで担当することに。それでも休日や外出時には子どもの面倒を見てほしいと思うものでしょう。ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。
『うちは上が4歳と3歳の年子。外食のときは上の子を見つつ、下の子を抱っこしているからゆっくり食べられない。「旦那は子どもを見ずにスマホを見ている」とママ友に話したら、「旦那さんは普段仕事をしているんだし、それくらい大目に見てあげたら？」と言われてしまった。ママ友はみんな専業主婦で、「旦那は仕事、自分が家事育児と分業だから当たり前」だと。私も専業主婦だけれど、旦那に手伝ってほしいと思うのは甘えなの？』
旦那さんも同じ親。当然協力してほしい！
『外食のとき、旦那に子どもを見ていてほしいのはわかるよ』
『手伝うというか、お前も親だろう！ と旦那に言いたい』
『投稿者さんの主張は正しいと思うよ。他のママ友がおかしい。2人の子なんだから、専業とか関係ない』
旦那さんと一緒に子どもを連れて外食しているならば、子どもの面倒は2人で協力して見ていきたいですよね。投稿者さんの旦那さんは子どもよりもスマホを優先していますから、その態度も余計イラッとするものでしょう。
また投稿者さんは「手伝ってほしい」と表現していますが、この考えに違和感を覚えたママたちも。「手伝う」となると、旦那さんは育児の当事者ではなく、あくまで投稿者さんがやるべきことのようです。「手伝ってもらう」という考えではなく、「一緒に育てていく」に変えていく必要があるのではないでしょうか。
専業主婦だから仕方ない？
『3人も子どもがいて、妻が専業ということは、旦那の肩にのしかかっているものが大きいね』
子どもが3人いて投稿者さんと旦那さんの5人家族ですから、旦那さんも「自分が働いて稼がないといけない」という気持ちが強くあるのではないでしょうか。今は旦那さんだけの収入に頼っている以上、旦那さんが子育てを投稿者さんに任せるのは仕方ないという考え方もあります。家族全体の役割を旦那さんと投稿者さんで分担しているとも言えそうですね。
外食のときの夫婦の役割分担は
『旦那はスマホなんか見ていないでさっさと食べて、子ども担当を投稿者さんと交代交代でしょう？ うちはそれで乗り切っていたよ』
『夫婦協力は当たり前だから、1人目から外食は交代で食べていた』
『3人目なら上2人担当と赤ちゃん担当でいいよね』
あるママは家族で外食する際、小さい子どものお世話は夫婦交代で行っていたそうです。旦那さんが先に食べている間に、ママが子どもに食べさせる。そして旦那さんが食べ終わったら、子どもを見てもらい、自分が食事をする。夫婦が同じタイミングで食べなければ、スムーズに食事ができそうですね。また上の子2人の担当と、下の子の担当で分けるのもよさそうです。3人同時に見るのは難しいでしょうが、ある程度自分でできる子とそうでない子を分けると、いくらか楽になるのではないでしょうか。
自分が納得できる家族の形を
『家庭それぞれで考え方が違うから、旦那が何もしていない家庭も、旦那が積極的に手伝う家庭もどっちもあり。いろいろな形があっていいよ。ただ育児を2人でやるのか、夫婦でやるのかを旦那と妻で話し合って、お互い納得できるものがいいよ』
投稿者さんは専業主婦ですが、旦那さんに子育てをしてほしいと思っています。でもママ友は、旦那さんには仕事に集中してほしいと考えていることがわかります。夫婦がどのように子育てしていくのか、お互いがどの程度関わっていくのかは、その家庭によって異なりますね。それは夫婦それぞれの考え方の違い、収入の違いなども関係してくるのでしょう。それぞれの家庭の事情に沿って話し合うことが大切。結果、お互いに納得ができる家族の形を作っていけるといいですね。