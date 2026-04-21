米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督、24日公開）日本語版プレミアム試写会が21日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。

今作からアンバサダーを務めるチョコレートプラネットは大喜び。長田庄平（46）が、23年の前作のラストから「続編、絶対あるやん。どうなるんだろうと思った。まさかのギャラクシー」と言えば、松尾駿（43）は「これを機に、ちょっと宇宙というか…チョコレートプラネット、改名しようかな」、長田も「チョコレートギャラクシーで」と改名に前向きな姿勢を見せた。マリオ役の宮野真守（42）から「乗っかりすぎですって！ 本当に改名するんですか？」と突っ込まれると、2人は「全世界でヒットしてるんで」「僕らは大丈夫！」と口をそろえた。

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、任天堂を代表するゲームシリーズ「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品として、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した、23年の「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く2作目。前作に引き続き、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本茂氏によって共同でプロデュースされた。さらに今作は、ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資により製作され、ユニバーサル・ピクチャーズによって全世界へ公開。前作に続きアーロン・ホーバスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び、手がける。

今作は、1日に北米や各国で公開され、5日までの5日間で1億9000万ドル（約303億円）、全世界累計7億5000万ドルドル（約1188億円）とメガヒットしている。長田は「松尾と組もうと思った時に、マリオとルイージみたいなコンビになれたら。いつか、携われる仕事ができればと思っていたら、松尾と一緒にメチャクチャ喜んだ」と笑みを浮かべた。松尾が「ウソだろ！？ 本当？」と突っ込む中、長田は「コイツの方が実は俺より背が1センチ高い」と明かした。これには、マリオ役の宮野真守（42）の「1センチかいっ？」と笑った。

◆「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」 マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。