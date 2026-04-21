姶良市の市長選挙は今月19日に投開票が行われ、新人で元県議の米丸麻希子さんが初当選しました。鹿児島県内の市町村で初めての女性首長になります。今後の市政運営について抱負を聞きました。

（姶良市長選で初当選 米丸麻希子氏）「一つの政治というところに私が突破口を開いたのであれば、彼女たちにとっても一つのロールモデルになればいいと思う」

米丸麻希子さんは旧姶良町出身の50歳。自民党の県議会議員を辞職して立候補したおととしの県知事選で、現職の塩田さんに敗れました。

初めての挑戦

姶良市長選には初めての挑戦。保育園などの給食無償化や、自然や食のブランド化による地域活性化などを訴え、現職の湯元敏浩さんを破りました。

（米丸麻希子氏）「（女性が）男性には話しにくい体の問題だったり、DVの問題だったりを女性だから話しやすいと言われたことが多々あった。これまで政策にあがってこなかったような内容を、もしかしたら拾えていくのではないかと思っている」

姶良市民は

姶良市民は、米丸さんにどんなことを期待しているのでしょうか。

（20代大学生）「お母さん世代が子育てしやすい環境づくりを頑張ってほしい」

（70代）「住みやすいまち、身近なまちになってほしい」

（30代主婦）「待機児童が多いというのを聞くので、待機児童が減ってたくさん預かってもらえたら助かる」

一方、かつて知事選で米丸さんと戦った塩田知事は「姶良市民が考え、投票された結果。当選をお祝いする。新市長のもとでの姶良市の発展を期待したい」と祝福のコメントを出しました。

スピード感を持って

去年8月の集中豪雨の復興など、課題が山積する姶良市政。米丸さんと市長選を戦った現職の湯元さんは、国や県とのパイプを実績にあげていましたが…

（米丸麻希子氏）「パイプをもちろん重要視するのは市長として当然のことだと思うが、私は姶良市自体でしっかりと稼ぐ仕組みをつくっていかなければならないと思っている。スピード感を持って進めていきたいと思っている。結果を出したい」

初の「女性市長」の真価が問われるのは、これからです。

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