枕崎沖で今月17日に漁船が転覆し、22歳の男性乗組員が死亡した事故。20日に男性の葬儀があり、父親は「優しい性格だった」と早すぎる死を悼みました。

鹿児島海上保安部によりますと、17日午前11時すぎ、枕崎市の立神岩の沖合で漁船「第十八幸丸」が転覆しました。

乗っていた4人のうち、3人は救助されましたが、信清優作さん(22)が行方不明に。翌日、転覆した船のロープに絡んだ状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。

現場では20日、船の引き揚げに向けダイバーらが状況を確認していました。

漁船が所属する北さつま漁協などによりますと、救助された3人のうち船長を含む2人はいまも入院中で、転覆した当時の状況や原因などは分かっていないということです。

（北さつま漁協職員）「当組合所属の船の乗組員が亡くなったということで、残念な思い。安らかに眠っていただきたい」

出水市で20日、信清さんの葬儀があり、家族や高校時代の同級生から悲しみの声が聞かれました。

（父・勝彦さん）「おとなしい優しい性格だった。かわいそうに短い人生だったけど、みんなに愛されていたんだなと思う。自然相手のことだから誰を責めることもできない」

（亡くなった信清さんの同級生）「整理がつかなかった、信じたくない思いが強かった。がんばったね、戻ってきてくれてありがとう、と」

（亡くなった信清さんの同級生）「好きなことに真っ当に取り組んで、『自分ができないことに挑戦したい』と僕のことも頼ってくれた。優しくて真面目な人だった」

漁船を管理する会社などによりますと、今後、船を陸揚げします。また、運輸安全委員会が今後、現地での調査に入る予定です。

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