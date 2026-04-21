霧島市牧園町に移転した姶良家畜保健衛生所の新しい施設が完成し、落成式が21日に開かれました。

霧島市牧園町に完成したのは、姶良家畜保健衛生所です。家畜保健衛生所は、県が豚熱や鳥インフルエンザなどの家畜の伝染病予防などのために設置している施設で、鹿児島県内に6か所あります。

姶良家畜保健衛生所は、1967年に姶良市加治木町に建設された旧施設の老朽化を受けて、県が2023年から移転を進めました。

新しい施設が先月完成し、きょう21日の落成式には塩田知事らが出席しました。

新しい施設では、職員の防疫対策をする部屋や解剖室などのほか、消毒薬などの防疫用品を備蓄する倉庫が新たに整備されました。

家畜伝染病の検査を行う検査棟は、県内で初めて野生動物と家畜動物の検査室をエリアごとに分けた施設となっています。

一時、反対運動も

姶良家畜保健衛生所をめぐっては、移転先となった霧島市牧園町の住民が計画の見直しを求め着工が難航し、悪臭などの問題が生じた場合の対応などを盛り込んだ覚書を結びました。

（高千穂地区自治公民館長・児玉昇さん）「住民のみなさんが不安に思っていることは、なるべく少なくしてもらって、この施設を大いに活用して、地域の農業の発展に尽くしてほしい」

県は施設の管理棟を木造にして景観を守るなど、住民の要望に応えたほか、「業務についても覚書に従っていく」としています。

（県家畜防疫対策課・米丸俊朗課長）「地域の住民と意見交換やコミュニケーションを丁寧にとりながら対応していきたい」

新たな施設は4月1日から業務を開始しています。

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