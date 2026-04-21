きのう20日、三陸沖で最大震度5強の地震が発生しました。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」も発表されるなか、専門家は鹿児島でも改めて防災行動を見直してほしいと話します。

20日午後5時前、三陸沖で発生したマグニチュード7.7の地震で、青森では最大震度5強の揺れを観測。北海道や青森、岩手に一時、津波警報が発表され、岩手では80センチの津波を観測しました。

気象庁は、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、マグニチュード8クラス以上の巨大地震が発生する可能性が普段より高まっているとして、注意を呼びかけています。

鹿児島でも今一度防災について考えてほしい

（鹿児島大学（地震地質学） 井村隆介准教授）「いつ起こっても対応できるよう、家族で話し合うことを鹿児島でも考えることが大事」

鹿児島大学の井村隆介准教授は今回の地震をうけ、鹿児島でも今一度防災について考えてほしいと話します。

ポイントのひとつ「地震発生の時間帯」

ポイントのひとつが、「地震発生の時間帯」です。

（鹿児島大学 井村隆介准教授）「（地震発生が）きのうは夕方で子どもたちも学校から家に帰る時間だったが、昼間であれば子どもは学校、親は会社という違った行動が必要になる」

全国で相次ぐ自然災害。日頃の備えの重要性

また、新年度が始まり、大雨シーズンも控えるなかで、防災を見直す必要があります。

（鹿児島大学 井村隆介准教授）「新年度が始まり3週間、ハザードマップも今までの環境と違うなか見ないといけない人も、引っ越してきてこの付近の危険な場所や避難所はどこなのか、まもなく5月に入って梅雨のシーズンにも入るので土砂災害・洪水などに対してもこれを機に家族で話し合う、普段の防災の点検をやっていただきたい」

全国で相次ぐ自然災害。日頃の備えの重要性が改めて問われています。

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