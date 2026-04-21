欧州株　堅調、中東情勢改善期待が根強く
東京時間19:34現在
英ＦＴＳＥ100　 10618.67（+9.59　+0.09%）
独ＤＡＸ　　24557.50（+139.70　+0.57%）
仏ＣＡＣ40　 8343.89（+12.84　+0.15%）
スイスＳＭＩ　 13262.55（-21.67　-0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:34現在
ダウ平均先物JUN 26月限　49895.00（+256.00　+0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7169.00（+21.00　+0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　26848.00（+99.25　+0.37%）