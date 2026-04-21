欧州株 堅調、中東情勢改善期待が根強く
欧州株 堅調、中東情勢改善期待が根強く
東京時間19:34現在
英ＦＴＳＥ100 10618.67（+9.59 +0.09%）
独ＤＡＸ 24557.50（+139.70 +0.57%）
仏ＣＡＣ40 8343.89（+12.84 +0.15%）
スイスＳＭＩ 13262.55（-21.67 -0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:34現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49895.00（+256.00 +0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7169.00（+21.00 +0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26848.00（+99.25 +0.37%）
東京時間19:34現在
英ＦＴＳＥ100 10618.67（+9.59 +0.09%）
独ＤＡＸ 24557.50（+139.70 +0.57%）
仏ＣＡＣ40 8343.89（+12.84 +0.15%）
スイスＳＭＩ 13262.55（-21.67 -0.16%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:34現在
ダウ平均先物JUN 26月限 49895.00（+256.00 +0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7169.00（+21.00 +0.29%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 26848.00（+99.25 +0.37%）