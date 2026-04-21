卓球男子で２０２４年パリ五輪代表の篠塚大登（東都観光バス）が２１日、初参戦したドイツ１部（ブンデスリーガ）のシーズンを終えて成田空港に帰国。空港で取材に応じた篠塚は今季を振り返り、日本代表として挑む世界選手権団体戦（２７日開幕、英ロンドン）に向けての思いも語った。

団体戦で行われるブンデスリーガでは、グリュンヴェッターズバッハの一員として主にエース起用され、シングルスで１４勝１０敗と奮闘した。「ほぼ２点使いさせてもらって、相手のエースの選手だったり、そういう強い選手と試合することができました。日本では味わえないようなボールも受けることができたので、とても良かったと思います」。チームは１２チーム中最下位の１２位で悔しさも残るが、収穫も大きかった。

印象に残った対戦は、１７日のホーム最終戦。ベルクノイシュタッドのＲ・ルイズ（フランス）との対戦（２●３）だといい「サーブは構えているのは分かっていたんですけど、想像以上にサーブがうまかったので。一回対戦できて良かったなと思います」と、独特のサーブを存分に“味わう”ことができた。国内やＷＴＴの大会では当たったことがなかった欧州の選手とも対戦機会を得て「いろんな選手とできたことが一番の経験」と成長の糧にする。

帰国した足で、世界選手権団体戦の日本代表の国内合宿に合流した。張本智和、松島輝空、同じブンデスリーガで活躍した戸上隼輔、宇田幸矢と５人で挑む大舞台。昨年の世界選手権個人戦では男子ダブルスで日本勢６４年ぶりの金メダルに輝いたサウスポーは「本当に世界チャンピオンになれるチームだと思っているので、全力で頑張りたいです。出させていただけるのであれば、自分のプレーをしたいです」と力を込めた。（宮下 京香）