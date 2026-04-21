INI、YouTube生配信予告 サプライズ”におわせ”も？「度肝抜くぞ」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が21日、神奈川県内で行われた8thシングル「PULSE」リリース記念イベントを開催。28日午後8時から行われるYouTubeライブを予告した。
【集合ショット】かっこいい！カラフルな髪色でオーラあふれるINI
リーダーの木村は、会場を見渡し、「ずっと準備してきた『PULSE』がリリースされるということで、僕も楽しみにしていますし、MINI（ファンネーム）の皆さんも同じ気持ちだったらうれしいです」と感謝。そして「もしかしたら、YouTubeライブで発狂するような…」と言いかけると、西が「もしかしたらじゃないよ！」と断言した。
メンバーが、「あれ？」とほほ笑む仲、木村は「絶対見に来てください」と呼びかけ。池崎も「度肝抜かすぞ」と予告していた。
イベントでは、タイトル曲「All 4 U」、収録曲「OURS」を披露。なお、田島は腰痛のためダンスパフォーマンスには不参加となった。
【集合ショット】かっこいい！カラフルな髪色でオーラあふれるINI
リーダーの木村は、会場を見渡し、「ずっと準備してきた『PULSE』がリリースされるということで、僕も楽しみにしていますし、MINI（ファンネーム）の皆さんも同じ気持ちだったらうれしいです」と感謝。そして「もしかしたら、YouTubeライブで発狂するような…」と言いかけると、西が「もしかしたらじゃないよ！」と断言した。
メンバーが、「あれ？」とほほ笑む仲、木村は「絶対見に来てください」と呼びかけ。池崎も「度肝抜かすぞ」と予告していた。
イベントでは、タイトル曲「All 4 U」、収録曲「OURS」を披露。なお、田島は腰痛のためダンスパフォーマンスには不参加となった。