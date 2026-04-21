ピーター・メイル著、谷川俊太郎訳の『ぼくどこからきたの？ あるがままの いのちのはなし。ごまかしなし、さしえつき。』（河出書房新社）が4月22日（水）に発売される。

【画像】ピーター・メイルが描き、谷川俊太郎が訳した名作性教育絵本

本書は谷川俊太郎が「性は人を未来につなぐ大切なもの」とコメントし、日本語訳を担当した絵本。

「赤ちゃんってどうやってできるの？」という親ならばだれもが直面する質問。あかちゃんがどうやってできるかから、お腹のなかで育ち、生まれるまでいっさいごまかしなしで、チャーミングにユーモラスに答える。ひとりひとりの人間が、どんなに大切な存在かということ。自分を尊重し、他者を尊重すること。そして、そんな二人が愛し合い、命を繫いでいくこと。性教育とはきってもきりはなせない、人間の尊厳まで、しっかりと描かれている。

著者は1990年代に南仏プロヴァンスの世界的ブームをつくったピーター・メイル、日本語訳は谷川俊太郎、絵はアーサー・ロビンス。イギリスで1973年に刊行され、日本語版初版が河出書房新社より1974年に刊行、50年以上にわたって読み継がれてきたイギリス発の性教育絵本『ぼくどこからきたの』の新装発売となる。

■『ぼくどこからきたの』内容じぶんが どこからどうしてどんなふうにきたのか、きみは しりたいだろうとおもう。そこで ぼくらは このほんをかいた。あいしあう。おとこにとっても おんなにとっても、これはとても いいきもちのものだ。おとこはおんなのなかに はいりたいっておもうし、おんなは おとこに はいってほしいと おもう。これが あいしあうってことなんだ。おたがいに すきだから、そうなるんだよ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）