『ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜』でふぉ〜ゆ〜の魅力深堀り 武道館ライブ決定を1番喜んだ後輩の放送も
4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜（福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介）の魅力を深掘る密着番組テレ東系『ふぉ〜ゆ〜って、だれ？〜40歳アイドル、デビューなし。でも幸せ〜』が22日深夜2時5分から放送開始する。不定期で複数回放送予定。
【番組カット】真剣な様子で机に向かうふぉ〜ゆ〜
ふぉ〜ゆ〜は、STARTO ENTERTAINMENT所属で結成15周年、そして全員40歳を迎えるアイドルグループ。先輩後輩からも人望が厚いふぉ〜ゆ〜。まだデビューしていないが事務所で一番忙しい!?ふぉ〜ゆ〜とは一体どんなグループなのか。
第1話は、本人達に密着しながら深堀り魅力を探るが、まさかの展開に。
【番組内容】
▼ふぉ〜ゆ〜はどんな日々を送っているのか？入社式でスピーチも！
▼先輩・同期・後輩がグループのライブやYouTubeに自ら参加！
▼武道館ライブ決定を1番喜んでくれた後輩とは!?
【番組カット】真剣な様子で机に向かうふぉ〜ゆ〜
ふぉ〜ゆ〜は、STARTO ENTERTAINMENT所属で結成15周年、そして全員40歳を迎えるアイドルグループ。先輩後輩からも人望が厚いふぉ〜ゆ〜。まだデビューしていないが事務所で一番忙しい!?ふぉ〜ゆ〜とは一体どんなグループなのか。
第1話は、本人達に密着しながら深堀り魅力を探るが、まさかの展開に。
【番組内容】
▼ふぉ〜ゆ〜はどんな日々を送っているのか？入社式でスピーチも！
▼先輩・同期・後輩がグループのライブやYouTubeに自ら参加！
▼武道館ライブ決定を1番喜んでくれた後輩とは!?