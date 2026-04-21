◇MLB ドジャース 12-3 ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ドジャースのダルトン・ラッシング選手の勢いが止まりません。

ダルトン選手は「9番・ファースト」でスタメン出場。最初の3打席は凡退となりますが、先頭打者として迎えた8回の第4打席で、2試合ぶりとなる第6号ソロホームランを記録。さらに9回の第5打席では、低めの球を巧みにすくい上げ、ダメ押しとなる第7号2ランホームラン。この日は、5打数2本塁打3打点の活躍をみせました。

期待の若手捕手であるラッシング選手は、正捕手ウィル・スミス選手の存在もあり、これまで出場機会が限られていますが、今季はここまで8試合で、打率.444、7本塁打、13打点、OPS1.761と圧倒的な数字を記録。わずか8試合の出場ながら、本塁打数はリーグトップの8本に1本差となっています。

一方のスミス選手も打てる捕手として、3月にWBCのアメリカ代表としても活躍。ここまで21試合で打率.282、2本塁打、11打点、OPS.730を記録していますが、25歳のラッシング選手がそれを大きく超える数字をたたき出しています。

気になるのは今後の起用。この日は第4子誕生予定のため前日に「父親リスト」に登録され欠場していたフレディ・フリーマン選手に代わって、ファーストでの起用されました。

また大谷翔平選手がピッチャー専念で先発した16日のメッツ戦では、指名打者として出場とポジションの幅も広げています。

打撃絶好調のラッシング選手の起用は打線に影響することも必須。今後の起用に注目されます。