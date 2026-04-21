Image: Raymond Wong / Gizmodo US

Metaが牽引して盛り上げているスマートグラス業界。GoogleやSamsungも参入予定で、Appleもスマートグラス数モデルを開発中と噂されています。

盛り上がりに比例して大きくなるのが、以前からあるプライバシー問題。スマートグラスの着用を不適切として禁止するエリアが増えている一方で、韓国では翻訳機能を活かした活用場所が見つかりました。

映画館です。

リアルタイム翻訳をフル活用

ネタ元のニューヨークタイムズ紙が報じたところによりますと、韓国の一部の映画館でスマートグラス着用テストを実施。韓国語が第一言語ではない来場者にスマートグラスを貸し出し、リアルタイム翻訳機能を介して映画を楽しんでもらおうというのです。

韓国の観光機関が主になってプロジェクトを実施、「スマートシアター」と銘打って4カ月テスト導入したところ評判は上々。スマートグラスのAI翻訳機能とオープンイヤー型オーディオが、映画というシチュエーションにハマったようです。

スマートグラスにおける翻訳機能はもはやあるある。ただ、公式に映画館で利用するというのは初の試み。また、映画館が貸し出すスマートグラスということで、映画館やまわりの人に迷惑になる機能、つまりカメラ非搭載なのも安心です。

オープンイヤー型なので、映画の音と翻訳を同時にきくことが可能。となると、映画館はスマートグラスではなく、AI機能のあるオープンイヤー型のイヤホンを貸し出すのもありなんですけどね。

なんにせよ、公式に公の場でスマートグラスを活用するという点で、確かに映画館は相性がいいようです。

Source: New York Times