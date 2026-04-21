24万回以上視聴されているのは、大きなお兄ちゃん猫と生まれたばかりの赤ちゃん猫たちの微笑ましい戯れ。可愛いやりとりに、視聴者から「よしよししてる」「お兄さん優しい子ですね」と温かいコメントが届いています。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃん猫に、兄猫が……『優しい光景』と『まさかの結末』】

赤ちゃん猫が誕生

Instagramアカウント「しゃけ&こうめ&のりっぺ」に投稿されたのは、黒猫の「のりっぺくん」と、赤ちゃん猫たちが触れ合うワンシーン。赤ちゃん猫たちは、一緒に暮らす「しゃけくん」と「こうめちゃん」ご夫婦のベビーなのだそうです。

ご夫婦の赤ちゃんは4匹とのことですが、このときペットフェンスで囲まれた水飲み場にいたのは2匹だった様子。その2匹の赤ちゃんたちのもとにやってきたのが、のりっぺくん。2匹と比べるとからだがとても大きいため、赤ちゃんたちは怯えた表情で見上げていたそうです。

先にちょっかいを出した赤ちゃん

水を飲んでいるのりっぺくんを邪魔するように、ぺしぺしと叩いてちょっかいを出した赤ちゃん。自分たちのエリアに入ってきた大きなお兄さんを警戒したのかもしれませんね。もちろん、のりっぺくんが赤ちゃんの可愛い攻撃に怯むことはありません。

水を飲み終えると、ちょっかいを出してきた赤ちゃんの頭をぽんぽんとなでたそうです。ただ、優しい「なでなで」ではなく、不器用な「ぽんぽん」だったそうなので、赤ちゃんにとっては大きな手で顔面をむぎゅむぎゅ押しつぶされたような感覚だったかもしれません。

「こわかった…」

不器用な手つきで赤ちゃんをなでなでしたのりっぺくんは、軽やかにフェンスを乗り越え去っていったとのこと。すると、ずっと後ろで見ていた赤ちゃんがのりっぺくんになでなでされた赤ちゃんをぎゅっと抱きしめたといいます。

無事を確かめ合うように抱き合う赤ちゃんたち。「こわかった…」「こわかったね」と慰め合っているようで、とても尊い姿だったそうです。のりっぺくんは不器用なだけで優しいお兄ちゃんなので、これからもたくさん可愛がってくれることでしょう。

投稿には、視聴者から「最後ギュッてしてるの見てもう爆発しました」「最後、大丈夫か？ってハグしとるみたいです」などのコメントも寄せられていました。赤ちゃん同士の絆も尊いです！

Instagramアカウント「しゃけ&こうめ&のりっぺ」には、成長した赤ちゃんたちの様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「しゃけ&こうめ&のりっぺ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。