猫さんがおもちゃを口に咥えて部屋に持っていこうとしたところ、おもちゃの反対側をパパさんが持っていたのだそう。パパさんが動こうとしないため、綱引きのように引っ張り合いになってしまったとのこと。動画は8千回以上も再生され「可愛いすぎる」とのコメントが集まっています。

【動画：猫じゃらしを『お気に入りの場所に持っていきたい猫』vs『全く動かないパパ』…微笑ましい戦いの様子】

おもちゃを部屋に持っていきたい猫さんvs動かないパパさん

Instagramアカウント「まおりん」さまに登場したりんくんは、猫じゃらしを部屋のお気に入りの場所に持っていこうと、口に咥えていたのだとか。ところが、猫じゃらしの反対側を持っていたパパさんが、動こうとしなかったのだそう。

りんくんは一生懸命猫じゃらしを引っ張るものの、パパさんが動かないため、部屋に持っていくことができなくなっていたのだとか。綱引きをしているような状態になってしまっていたとのことです。

2人の攻防

りんくんは猫じゃらしをしっかりと咥えており、離さずにいたのだそう。どうしても、猫じゃらしを持っていきたいようです。パパさんの力が緩んだ隙に、自分の方に猫じゃらしを引き寄せます。

ある程度は自分の方に猫じゃらしを引き寄せることができたものの、パパさんが手を離したわけでは無いので、大きく場所を移動したことにはならなかったのだとか。

どうしても猫じゃらしを持っていきたいりんくん

パパさんが猫じゃらしを引いても、りんくんは猫じゃらしを放さなかったとのこと。体を引きずられまいと、足を地面にしっかりと付けてふんばっていたのだそうです。

りんくんは再び、猫じゃらしを自分の方に引き寄せようとしたものの、勢い余って口を離してしまったのだとか。「しまった！」というような表情をしているのがとても可愛らしいですね。

Instagramアカウント「まおりん」さまには、甘えん坊兄弟のまおくんとりんくんの姿がたくさん投稿されています。仲良しの二匹が寄り添っている姿は微笑ましく、何度も見てしまいますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「まおりん」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。