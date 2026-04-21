タウンライフ未来総合研究所（タウンライフ株式会社）は２１日、２４年４月から２６年４月までに自社運営の注文住宅マッチングサービス「タウンライフ家づくり」へ寄せられた有効問い合わせ１５万２１５３件の調査結果を発表した。

注文住宅の希望階数は、２階建て９万３３５０件（６１.４%）、平屋４万７８７５件（３１.５%）、３階建て１万８８５件（７.２%）だった。これまで「平屋＝地方の高齢者向け」というイメージが先行していたが、実際にはタウンライフ家づくり検討者の３１.５%、約３人に１人が平屋を希望しており、２階建てに次ぐ第２位の選択肢として定着している実態が明らかとなった。

年代別の構成比をみると、２０代の平屋希望者比率は１５.４%、３０代は２３.９%にとどまる一方、４０代で２０.５%、５０代で２３.０%、６０代で１４.２%とシニア層に集中していることが判明した。２階建て希望者の構成比と比較すると、５０代では平屋希望者の割合が２階建て希望者(８.６%)の約２.７倍にまで広がっている。

２０、３０代は子育て・将来の世帯拡大を見据えた２階建て志向が依然優勢である一方、子育てが落ち着いた４０代以降では「コンパクト・段差なし・将来の介護動線」への意識が平屋選択の動機として機能していることが推察される。

都道府県別に平屋希望率を集計したところ、宮崎県６４.３%、香川県６１.６%、長崎県５９.２%、鹿児島県５６.１%、沖縄県５６.０%と西日本・特に九州沖縄エリアで過半数を超えた。一方、東京都は１６.５%、大阪府１７.９%、京都府２０.０%、神奈川県２０.９%と三大都市圏では２０%前後に留まり、地域による志向の差は最大４倍弱に達している。土地価格・敷地面積の制約が大都市圏では２階建てを必然化し、地方の広めの宅地では平屋を可能としている構造が、データから直接読み取れる結果となった。