◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着馬まで日本ダービー・Ｇ１の優先出走権）＝４月２１日、栗東トレセン

ダービー３勝の名門厩舎が、トライアルに自信を持って送り込む。ブラックオリンピア（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、坂路を６２秒１―１５秒２で走り抜けた。５３０キロ台の雄大な馬体だが、重苦しさもなく軽い走りが印象的。見守った友道調教師は「以前はトモ（後肢）に甘さを感じる走りでしたが、徐々にしっかりしてきた。動きも良くなっている」とうなずいた。

ダービーの舞台を目指し、昨年１０月の東京芝２０００メートルでデビューした。しかし、鼻差で勝利を逃すと、２戦目は３着。それでも、距離を延ばしたここ２戦を連勝。初勝利に時間を要したが、軌道に乗ってきた。

特に前走のアザレア賞は、ホープフルＳ４着馬のアーレムアレスを問題にしない走りで２馬身差で快勝した。「前走は期待通り。勝てれば青葉賞と考えていた。（勝負どころで）反応できるようになってきている」と指揮官。跳びが大きくてきれいな馬で、開幕週の東京の馬場も望むところ。しっかりとダービー行きのチケットを持ち帰る。