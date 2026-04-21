愛新覚羅ゆうはんによる『家も人生も浄化する！ 拭くだけ開運風水』（河出書房新社）が4月21日（火）に発売された。

【画像】拭くだけで家も人生も浄化する開運風水

清王朝の皇帝一族・愛新覚羅家の流れをくむ著者、愛新覚羅ゆうはん。新刊『家も人生も浄化する！ 拭くだけ開運風水』は、“拭くだけ”で始められる開運習慣を紹介する一冊。特別な道具や難しい知識はいっさい不要。玄関やキッチン、寝室など、身近な場所を拭くことで、気の流れを整えて運気を上げる方法が、部屋別・上げたい運別にやさしく解説される。

■『家も人生も浄化する！ 拭くだけ開運風水』もくじ第1章 出会い運が良くなる玄関の浄化第2章 金運を上げる寝室の浄化第3章 対人運を左右するキッチン・ダイニングの浄化第4章 人気運が向上するリビングの浄化第5章 仕事運を爆上げする書斎・オフィスの浄化第6章 健康運と金運を司るトイレの浄化第7章 美容運を上げるバスルームの浄化第8章 勝負運と金運を磨く収納の浄化第9章 才能開花運を上げる身の回りの浄化

■著者情報愛新覚羅ゆうはん（あいしんかくら・ゆうはん）作家・デザイナー・開運ライフスタイルアドバイザー（占い・風水）中国黒龍江省ハルビン市生まれ。映画「ラストエンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。一族が信仰していたシャーマニズムの影響を受け、幼少期より神智学や占いに没頭。東洋・西洋あらゆる占術に精通し、古神道歴は20年以上。占い・風水師として20年で延べ25,000人以上を鑑定。「人と運と暦」の関係性を独自に研究しながら、中小企業向けの講演会や暦を活かしたセミナーや神社アテンドのイベントは全国で満員が相次ぐ。2020年より陶器上絵付け作家として国立新美術館で作品展示をするなど、多岐にわたって活動をしている。著書に『手放すと開運！風水』（エクスナレッジ）、『神さま・仏さまとのご縁のつなぎ方』（ブティック社）、『人生が変わる！ 住んでイイ家ヤバい家』、『一番わかりやすい はじめての四柱推命』（日本文芸社）などがある。累計部数21冊30万部超。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）