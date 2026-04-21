春に入ってから多く発生しているのが林野火災です。

【写真を見る】あっという間に燃え広がり... 今の時期多く発生する林野火災 防止するには？ 火災の原因は？ 水を準備しても野焼きは危険！（山形）

大規模な山火事に発展することもある林野火災の原因や発生を防ぐために気を付けなければいけないことを取材しました。

立ち上る煙。ヘリコプターからも消火活動が行われています。先月２４日に東根市で起きた林野火災は発生から９日目に鎮火しました。

また今月には上山市で山火事が起きました。

例年、春は林野火災や野火が多く発生する時期で、今年は今月に入り２０日時点ですでに１５件発生しています。

山形県防災くらし安心部 消防救急課 中村精 課長「件数そのものはかつてよりも少なくなっているが、空気とか土地が乾燥していることが要因なのかひとたび起こると大規模化する恐れがかなり高くなっている」

乾燥し風が強いこの時期は火災が起きやすく延焼しやすい環境です。

こちらは乾燥した草に火が付いたことを想定した実験です。乾燥した草についた火はあっという間に燃え広がります。そして風が吹いている場合は一層早く燃え広がることがわかります。

■火種の多くは人為的なもの

火が草などに燃え広がらないようにすることが重要ですが、中村課長によると火種の多くは人為的なものだということです。

山形県防災くらし安心部 消防救急課 中村精 課長「（原因の１つが）ごみを焼く。実際法律では認められていないが、剪定枝や枯れ草などを燃やしてしまったときに大きな火災に繋がりやすい」

焼き畑や病害虫の駆除などやむを得ない場合の野焼きは各市町村へ届け出ることで認められています。

しかし、林野火災や野火の多くはこうした農業用の用途以外での野焼きを原因に発生していると言います。

山形県防災くらし安心部 消防救急課 中村精 課長「ちょっとしたごみ焼き・ちょっとした焚火がそれが大きな火災になっていしまう例が多いように思う」

■水を準備しても野焼きは危険！

仮に、近くに水を準備していたとしても野焼きは危険です。

こちらの実験はバケツ２杯の水で消火を試みる想定です。バケツ２杯の水では消火できませんでした。

山形県防災くらし安心部 消防救急課 中村精 課長「基本的には３月・４月・５月は本当に火の取り扱いには注意するというレベル以上に警戒しながら屋外で火を使う場合は非常に危険な行為であるという意識を持って万全な準備で臨んでいただきたい」