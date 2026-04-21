吉本興業の高齢芸人“年齢順″は…月亭八方が語る 最年長＆ニ番手は新喜劇座員、「年齢不詳」の芸人名も
落語家・月亭八方（78）が、21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、吉本新喜劇のやなぎ浩二（83）、島田一の介（74）と語り合い、吉本興業の現在の年齢順が明かされた。
【動画】貴重かも…吉本興業の重鎮たちが年齢を語る
新喜劇の最近の事情の話題で、最若手まで含めると座員数が140人ぐらいになると聞くと、八方は「そんだけ人数多かったら劇団員定年制をひかなあかんな」「吉本やめるわけやないで。NGK（に出る）の定年みたいな」と冗談めかし、一の介は「覚悟しとかなあかん」としみじみ。
やなぎは「4月が来たら84（歳）になる」と言い、一の介は「だから（やなぎは）吉本で一番最年長ですよ」と敬意。八方は「やなぎ浩二、池乃めだか（82）、それで桂文枝（82）、西川きよし（79）、末成映薫（79）、俺（八方＝78）やねん、年齢的に言うたら」と続けた。
新喜劇では、GMの間寛平が76歳。さらに、八方は「（桂）文珍くんも今年の12月が来て78（歳）やからね。だから、年齢だけで言うたら、ベスト5やわ、俺。ベストやないけど5番目」と語った。
やなぎが「（Mr.）オクレは70（歳）いってる？」と聞くと、一の介は「オクレは70こえてるでしょ、アイツは年齢不詳やから」と返し、八方は「ああいうのは年齢不詳やから定年がないねん。若井みどりとかな（笑）」と続き、わきあいあいとしたトークとなった。
【動画】貴重かも…吉本興業の重鎮たちが年齢を語る
新喜劇の最近の事情の話題で、最若手まで含めると座員数が140人ぐらいになると聞くと、八方は「そんだけ人数多かったら劇団員定年制をひかなあかんな」「吉本やめるわけやないで。NGK（に出る）の定年みたいな」と冗談めかし、一の介は「覚悟しとかなあかん」としみじみ。
新喜劇では、GMの間寛平が76歳。さらに、八方は「（桂）文珍くんも今年の12月が来て78（歳）やからね。だから、年齢だけで言うたら、ベスト5やわ、俺。ベストやないけど5番目」と語った。
やなぎが「（Mr.）オクレは70（歳）いってる？」と聞くと、一の介は「オクレは70こえてるでしょ、アイツは年齢不詳やから」と返し、八方は「ああいうのは年齢不詳やから定年がないねん。若井みどりとかな（笑）」と続き、わきあいあいとしたトークとなった。