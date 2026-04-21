一部活動制限の田島将吾、涙を浮かべて本音吐露「待っていただけたらうれしい」 INIメンバーから温かい言葉＆ハグも
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人（※崎＝たつさき）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（※高＝はしごだか）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が21日、神奈川県内で行われた8thシングル「PULSE」リリース記念イベントを開催。腰痛のため一部活動を制限することを明かした
【集合ショット】かっこいい！カラフルな髪色でオーラあふれるINI
イベント直前、田島は腰痛のため当面の間、一部活動を制限することを発表した。この日も、ダンスパフォーマンスには不参加となり、「腰の状態が半年前のナゴヤドーム公演のことがあり、向き合いながら過ごしてきたのですが、痛みが増してきてしまっていて、いろいろな協議を重ねながら決めた判断ではあるのですが、悔しい判断になってしまったことを楽しみに待っていた方申し訳ないです」と謝罪した。
続けて「いろいろ選択肢を考えた中で一番前向きな選択を考えての判断だったので、この出来事で目標が見えにくくなる部分が出てきたりしたのですが、こうして皆さんと会えて、やっぱりもっともっと頑張っていこうという気持ちになったので、僕も前向きに回復に向けて頑張るので、待っていただけたらうれしいです」と目を潤ませながら語った。
さらに、「メンバーの皆に迷惑をかけるのですが、久しぶりに皆さんに本心を言えたような気もしている」と話しながら言葉を詰まらせると、MINI（ファンネーム）からは「大丈夫だよ！」というエールも。ほほ笑んだ田島は「皆さんの温かさとメンバーに感謝の気持ちでいっぱいです。これからも頑張ります」と宣言した。
池崎は、田島をハグでいたわり、後藤は「いつもたじ（田島）がいるだけで温かくなっているし、たじに助けられていることがあるから。チームINI、MINIがみんなで支えてくれるからよろしくな」と握手とハグで包み込んだ。
イベントでは、タイトル曲「All 4 U」、収録曲「OURS」を披露した。
【集合ショット】かっこいい！カラフルな髪色でオーラあふれるINI
イベント直前、田島は腰痛のため当面の間、一部活動を制限することを発表した。この日も、ダンスパフォーマンスには不参加となり、「腰の状態が半年前のナゴヤドーム公演のことがあり、向き合いながら過ごしてきたのですが、痛みが増してきてしまっていて、いろいろな協議を重ねながら決めた判断ではあるのですが、悔しい判断になってしまったことを楽しみに待っていた方申し訳ないです」と謝罪した。
さらに、「メンバーの皆に迷惑をかけるのですが、久しぶりに皆さんに本心を言えたような気もしている」と話しながら言葉を詰まらせると、MINI（ファンネーム）からは「大丈夫だよ！」というエールも。ほほ笑んだ田島は「皆さんの温かさとメンバーに感謝の気持ちでいっぱいです。これからも頑張ります」と宣言した。
池崎は、田島をハグでいたわり、後藤は「いつもたじ（田島）がいるだけで温かくなっているし、たじに助けられていることがあるから。チームINI、MINIがみんなで支えてくれるからよろしくな」と握手とハグで包み込んだ。
イベントでは、タイトル曲「All 4 U」、収録曲「OURS」を披露した。