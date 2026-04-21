ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > “自販機荒らし”の一部始終「慣れているんだろう」3分足らずで破壊… “自販機荒らし”の一部始終「慣れているんだろう」3分足らずで破壊し金を奪う 同じ日に同様の被害が複数発生 “自販機荒らし”の一部始終「慣れているんだろう」3分足らずで破壊し金を奪う 同じ日に同様の被害が複数発生 2026年4月21日 19時50分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 未明の住宅街で自動販売機を壊し、現金を奪った不審な人物。その一部始終をカメラがとらえていました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, 介護タクシー, 大学, 仏壇, 横浜, 徳島, 商店街, 長野, リペア工事, 思いやり