「sitting on the fence」の意味は？直訳は「柵の上に座っている」だけど...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「決断できない、迷っている」でした！

フェンスの上に座って、どちらのサイドに降りるか（やるorやらない／どれにしようか）で迷っているイメージです。

「be on the fence」ということもありますよ。

「I’m sitting on the fence about buying a house.」

（家を買うか決められずにいる）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。