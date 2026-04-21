「sitting on the fence」の意味は？直訳は「柵の上に座っている」だけど...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「sitting on the fence」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「決断できない、迷っている」でした！
フェンスの上に座って、どちらのサイドに降りるか（やるorやらない／どれにしようか）で迷っているイメージです。
「be on the fence」ということもありますよ。
「I’m sitting on the fence about buying a house.」
（家を買うか決められずにいる）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部