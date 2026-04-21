好き＆行ってみたい「福島県のローカルチェーン」ランキング！ 2位「シーフードレストラン メヒコ」を抑えた1位は？【2026年調査】
喜多方ラーメンをはじめとするご当地グルメや、豊かな山海の幸に恵まれた福島県には、地元で親しまれてきたローカルチェーンが数多く存在しています。ご当地ならではの一軒を、旅の途中で楽しんでみたいと感じる人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「福島県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「フラミンゴを見ながら食事ができるという唯一無二のコンセプトに、子供の頃からの憧れがあります。看板メニューのカニピラフは、カニの旨味が凝縮されていて絶品だと評判なので、家族での記念日や特別な旅行の際にぜひ訪れて、あの非日常的な空間を味わいたいです」（30代男性／東京都）
「郡山のフラミンゴ館がお気に入りで、料理もおいしくてフラミンゴも見られるレアさ」（30代女性／埼玉県）
「子供のころに何度も行った思い出の味なので」（30代女性／奈良県）
▼回答者コメント
「ここも名前は聞いたことあります。醤油ベースのラーメン。ラーメン大好きなので気になります。平打ち麺なので味がしっかりしみてて食べてみたい」（30代女性／千葉県）
「まだ本場の喜多方ラーメンを食べたことがないので行ってみたい」（30代男性／大阪府）
「ご当地ラーメンはぜひ食べてみたいです」（50代女性／和歌山県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ローカルチェーンに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたいと思う「福島県のローカルチェーン」ランキングの結果をご紹介します。
2位：シーフードレストラン メヒコ／56票2位にランクインしたのは「シーフードレストラン メヒコ」でした。福島県いわき市発祥のシーフードレストランチェーンで、カニピラフなどの海鮮料理と、一部店舗で見られるフラミンゴを眺めながら食事ができる独特のコンセプトで知られています。幼少期に訪れた思い出を語るコメントも見られ、非日常の空間を楽しみたいと感じる人が多いようです。
▼回答者コメント
「フラミンゴを見ながら食事ができるという唯一無二のコンセプトに、子供の頃からの憧れがあります。看板メニューのカニピラフは、カニの旨味が凝縮されていて絶品だと評判なので、家族での記念日や特別な旅行の際にぜひ訪れて、あの非日常的な空間を味わいたいです」（30代男性／東京都）
「郡山のフラミンゴ館がお気に入りで、料理もおいしくてフラミンゴも見られるレアさ」（30代女性／埼玉県）
「子供のころに何度も行った思い出の味なので」（30代女性／奈良県）
1位：喜多方ラーメン 来夢／113票1位に輝いたのは「喜多方ラーメン 来夢」でした。福島県内に店舗を展開する喜多方ラーメンの専門店で、しょうゆ・みそ・塩と幅広いスープのラーメンを提供しており、特製チャーシューも名物とされています。日本三大ラーメンの1つとも言われる喜多方ラーメンを気軽に楽しめる店として、本場の味を体験してみたいと感じる人が多いようです。
▼回答者コメント
「ここも名前は聞いたことあります。醤油ベースのラーメン。ラーメン大好きなので気になります。平打ち麺なので味がしっかりしみてて食べてみたい」（30代女性／千葉県）
「まだ本場の喜多方ラーメンを食べたことがないので行ってみたい」（30代男性／大阪府）
「ご当地ラーメンはぜひ食べてみたいです」（50代女性／和歌山県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)