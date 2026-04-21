世界最大のクリーンエネルギー回廊、第1四半期に安全かつ効率的な運用を実現―中国

中国で第1四半期（1-3月）に世界最大のクリーンエネルギー回廊が順調に稼働し、長江の水供給安全、航行安全、エネルギー安全、生態系安全を保障するための強固な防壁を築いたことが中国長江三峡集団への取材で分かった。光明日報が伝えた。

世界最大のクリーンエネルギー回廊は、長江にある烏東徳、白鶴灘、渓洛渡、向家壩、三峡、葛洲壩の六つの大型水力発電所で構成され、総設備容量は7169万5000キロワット（kW）に達する。毎年約3000億キロワット時（kWh）のグリーン電力を供給でき、標準石炭約9045万トンの節約、二酸化炭素約2億4800万トンの排出削減に相当する。三峡集団はカスケード発電所の点検計画を科学的に統括し、発電所の運転方式を動的に最適化し、設備のピーク時発電能力を高めている。第1四半期における世界最大のクリーンエネルギー回廊の発電量は前年同期比7．19％増の618億kWhを超えた。

流入水量の状況、電力負荷需要および下流の用水需要を踏まえ、三峡集団は動的な最適調整を実施した。第1四半期末までに、カスケード貯水池は今渇水期に累計203億立方メートルを超える水を下流へ補給した。同時に、航運も安全かつ効率的に運用された。第1四半期、三峡閘門は2259回安全に稼働し、通過貨物量は3547万トンに達した。三峡閘門は迅速なダム通過ルートとしての役割を十分に発揮し、累計869回安全に運用され、利用旅客数は延べ10万人を超え、通過船舶は延べ875隻、貨物輸送量は43万トンとなった。生態系保全の面では、烏東徳水力発電所と白鶴灘水力発電所が、沈性粘着卵を産む魚類を対象とした生態学的実験を累計3回実施した。放流水量と水温を調整することで、長江の魚類の自然繁殖に有利な水力学的条件を創出した。（提供/人民網日本語版・編集/YF）