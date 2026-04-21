「東京って凄いですね」スリムクラブ真栄田、路上で“超大物芸人”に遭遇「メタルスライム並ですね」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。街中での思わぬ遭遇を報告しました。
【写真】スリムクラブ真栄田＆出川＆ホリケンのスリーショット
コメントでは「向こうも東京すげースリムクラブの真栄田歩いてると思ったはず」「メタルスライム並ですね」「凄いメンバーですね」「まさに都会って感じのエピソード」「みんなめっちゃいい顔してる！」「羨ましすぎる！！！」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】スリムクラブ真栄田＆出川＆ホリケンのスリーショット
「みんなめっちゃいい顔してる！」真栄田さんは「東京って凄いですね。歩いてたら、出川さんとホリケンさんがいらっしゃいました」とつづり、1枚の写真を公開。お笑いタレントの出川哲朗さん、お笑いトリオ・ネプチューンのホリケンこと堀内健さんとのスリーショットです。街中で偶然会ったようで、驚きと笑顔の感動の瞬間が収められています。
「誰かに怒られろ！w」日常的にユニークな投稿をしている真栄田さん。15日には「自分じゃ分からないんだけど、橋本環奈ちゃんて俺と同じ声だよね？ 向こうもそう思ってると思う」と投稿。ファンからは「今日一声出た」「ちょっとわかるずるい」「誰かに怒られろ！w」など、さまざまな声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)