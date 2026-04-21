日向坂46・正源司陽子『グラビアチャンピオン』巻頭グラビアに登場　付録ポスターも

日向坂46の正源司陽子が表紙を飾る『グラビアチャンピオン』VOL.12（秋田書店）が2026年4月30日（木）に発売される。

【写真】チェーン特典ポストカードの画像も発表

週刊少年チャンピオン編集部が贈るグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.12の表紙&巻頭特大グラビアを飾ったのは本誌2度目となる正源司陽子。日向坂46の表題曲で2度のセンター経験を持ち、最新曲でもフロントを務めている。

巻頭グラビアに加えて、グループ加入3年半で辿り着いた新境地、五期生センターから受けた刺激など、グループの未来を背負う覚悟について語ったロングインタビューなども掲載されるほか、本誌の付録として正源司陽子両面ポスターが付属する。

今号について正源司陽子は「（2度目の表紙）ありがとうございました！ （今回撮影で行った）あの水族館、じつは私にとって思い出の場所なんです。もともと水族館が好きで地元にいたころからよく通っていたんですが、上京して右も左もわからない時期に『東京の水族館』と検索して初めて訪れたのがあの水族館でした。東京で❝心の拠りどころ❞みたいなものを探していた時期に見つけられた場所のひとつだったので、撮影でまた行くことができてとても嬉しかったです」とコメントしている。

今号ではセブンネットショッピング、ローソン、HMV＆BOOKSでの購入特典として特典ポストカードが配布される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）